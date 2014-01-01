Если твоя девушка – зомби (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Прогулка в лесу заканчивается трагически для Бет Слокум: укус змеи сводит ее в могилу. Потрясенный смертью возлюбленной, бойфренд Зак решает сблизиться с ее семьей и с удивлением обнаруживает, что они что-то скрывают от него, а именно… ожившую Бет.



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