Если твоя девушка – зомби (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Life After Beth
Мелодрамы, Ужасы85 мин18+
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Сюжет
Прогулка в лесу заканчивается трагически для Бет Слокум: укус змеи сводит ее в могилу. Потрясенный смертью возлюбленной, бойфренд Зак решает сблизиться с ее семьей и с удивлением обнаруживает, что они что-то скрывают от него, а именно… ожившую Бет.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Бэйна
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Обри
Плаза
- Актриса
Молли
Шеннон
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актриса
Анна
Кендрик
- ТМАктёр
Томас
МакДонелл
- ДБСценарист
Джефф
Бэйна
- ДБПродюсер
Джошуа
Бечов
- ЧСПродюсер
Чарльз
Совёр Бонан
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДХОператор
Джей
Хантер