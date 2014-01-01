Если твоя девушка – зомби
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Если твоя девушка – зомби

Если твоя девушка – зомби (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Life After Beth
Мелодрамы, Ужасы85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскореона чудесным образом возвращается, но в новом качестве - зомби! Зак с радостью принимает ее к себе в дом. Правда теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если твоя девушка – зомби»

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