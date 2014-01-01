Если твоя девушка – зомби (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскореона чудесным образом возвращается, но в новом качестве - зомби! Зак с радостью принимает ее к себе в дом. Правда теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками…



Если твоя деву�шка – зомби смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.