Нью-Йорк, 1970-е. 19-летняя Тиш ждет ребенка от 22-летнего Фанни, который был и остается ее первой любовью. Чернокожая пара живет бедно, но верит в лучшее, как вдруг их мечты перечеркивает ложное обвинение. Полицейский-расист пытается повесить на Фанни изнасилование, совершенное белым.

