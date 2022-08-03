Если Бил-стрит могла бы заговорить (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, If Beale Street Could Talk
Драма, Мелодрама114 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, 1970-е. 19-летняя Тиш ждет ребенка от 22-летнего Фанни, который был и остается ее первой любовью. Чернокожая пара живет бедно, но верит в лучшее, как вдруг их мечты перечеркивает ложное обвинение. Полицейский-расист пытается повесить на Фанни изнасилование, совершенное белым.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- БДРежиссёр
Барри
Дженкинс
- КЛАктриса
Кики
Лэйн
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актёр
Колман
Доминго
- Актриса
Тейона
Паррис
- МБАктёр
Майкл
Бич
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- Актёр
Финн
Уиттрок
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- БДСценарист
Барри
Дженкинс
- ДБСценарист
Джеймс
Болдуин
- МЦПродюсер
Марк
Церьяк
- Продюсер
Меган
Эллисон
- КМХудожник
Крис
Моран
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- НБКомпозитор
Николас
Брителл