Если Бил-стрит могла бы заговорить
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Если Бил-стрит могла бы заговорить

Если Бил-стрит могла бы заговорить (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, If Beale Street Could Talk
Драма, Мелодрама114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Нью-Йорк, 1970-е. 19-летняя Тиш ждет ребенка от 22-летнего Фанни, который был и остается ее первой любовью. Чернокожая пара живет бедно, но верит в лучшее, как вдруг их мечты перечеркивает ложное обвинение. Полицейский-расист пытается повесить на Фанни изнасилование, совершенное белым.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить»