Эскобар HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Эскобар HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эскобар HD»

Режиссёры

Фернандо Леон Де Араноа

Фернандо Леон Де Араноа

Fernando León de Aranoa
Режиссёр

Актёры

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрPablo Escobar
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаVirginia Vallejo
Питер Сарсгаард

Питер Сарсгаард

Peter Sarsgaard
АктёрShepard
Жульет Рестрепо

Жульет Рестрепо

Julieth Restrepo
АктрисаMaria Victoria Henao
Оскар Хаэнада

Оскар Хаэнада

Óscar Jaenada
АктёрSantoro
Фреди Йэт

Фреди Йэт

Fredy Yate
АктёрPelado
Рикардо Ниньо

Рикардо Ниньо

Ricardo Niño
АктёрCareta
Педро Кальво

Педро Кальво

Pedro Calvo
АктёрGatillero
Джованни Альварес

Джованни Альварес

Giovanny Alvarez
АктёрIgnacio Velarde
Дэвид Валенсиа

Дэвид Валенсиа

David Valencia
АктёрSantos

Сценаристы

Фернандо Леон Де Араноа

Фернандо Леон Де Араноа

Fernando León de Aranoa
Сценарист
Майкл Цимбалист

Майкл Цимбалист

Michael Zimbalist
Сценарист
Джефф Цимбалист

Джефф Цимбалист

Jeff Zimbalist
Сценарист
Вирджиния Вальехо

Вирджиния Вальехо

Virginia Vallejo
Сценарист

Продюсеры

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем

Javier Bardem
Продюсер
Дин Николс

Дин Николс

Dean Nichols
Продюсер

Актёры дубляжа

Роман Черный

Роман Черный

Актёр дубляжа
Алена Узлюк

Алена Узлюк

Актриса дубляжа

Художники

Сезар Монтойя

Сезар Монтойя

César Montoya
Художник
Иньиго Наварро

Иньиго Наварро

Iñigo Navarro
Художник
Ванда Моралес

Ванда Моралес

Wanda Morales
Художница

Монтажёры

Начо Руис Капильяс

Начо Руис Капильяс

Nacho Ruiz Capillas
Монтажёр

Операторы

Алекс Каталан

Алекс Каталан

Alex Catalán
Оператор

Композиторы

Федерико Хусид

Федерико Хусид

Federico Jusid
Композитор