Эскобар HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Loving Pablo
Драма, Биография101 мин18+
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О фильме
Колумбия, 1980-е. Популярная телеведущая Вирхиния Валехо становится любовницей Пабло Эскобара. Наркобарон кажется ей благородным разбойником, который на «грязные деньги» строит дома для нищих. Но, может быть, светлый образ главы крупнейшего наркокартеля лишь иллюзия влюбленной женщины?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Леон Де Араноа
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Жульет
Рестрепо
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ФЙАктёр
Фреди
Йэт
- РНАктёр
Рикардо
Ниньо
- ПКАктёр
Педро
Кальво
- ДААктёр
Джованни
Альварес
- ДВАктёр
Дэвид
Валенсиа
- Сценарист
Фернандо
Леон Де Араноа
- МЦСценарист
Майкл
Цимбалист
- ДЦСценарист
Джефф
Цимбалист
- ВВСценарист
Вирджиния
Вальехо
- Продюсер
Хавьер
Бардем
- ДНПродюсер
Дин
Николс
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- СМХудожник
Сезар
Монтойя
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- ВМХудожница
Ванда
Моралес
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- АКОператор
Алекс
Каталан
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид