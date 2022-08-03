Wink
Фильмы
Эскобар HD

Эскобар HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Loving Pablo
Драма, Биография101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Колумбия, 1980-е. Популярная телеведущая Вирхиния Валехо становится любовницей Пабло Эскобара. Наркобарон кажется ей благородным разбойником, который на «грязные деньги» строит дома для нищих. Но, может быть, светлый образ главы крупнейшего наркокартеля лишь иллюзия влюбленной женщины?

Страна
США, Испания, Болгария
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эскобар HD»