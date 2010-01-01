Ешь, молись, люби
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Ешь, молись, люби

Ешь, молись, люби (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.42010, Eat Pray Love
Драмы, Мелодрамы134 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Писательница начинает новую жизнь после развода. Джулия Робертс, Джеймс Франко и звезда «Вики Кристины Барселоны» Хавьер Бардем в экранизации мирового бестселлера Элизабет Гилберт.

Писательница Элизабет Гилберт живет успешной и благополучной жизнью, однако ее не покидает чувство, что на самом деле она хочет совсем другого. Элизабет решает рискнуть: подает на развод с мужем и начинает большое путешествие в поисках смысла жизни и своего истинного предназначения. В солнечной Италии писательница учится наслаждаться гастрономическими изысками, в Индии открывает для себя силу духовных практик, а затем отправляется на Бали, где познает истинную любовь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ешь, молись, люби»

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