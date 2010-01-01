Ешь, молись, люби (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Писательница начинает новую жизнь после развода. Джулия Робертс, Джеймс Франко и звезда «Вики Кристины Барселоны» Хавьер Бардем в экранизации мирового бестселлера Элизабет Гилберт.



Писательница Элизабет Гилберт живет успешной и благополучной жизнью, однако ее не покида�ет чувство, что на самом деле она хочет совсем другого. Элизабет решает рискнуть: подает на развод с мужем и начинает большое путешествие в поисках смысла жизни и своего истинного предназначения. В солнечной Италии писательница учится наслаждаться гастрономическими изысками, в Индии открывает для себя силу духовных практик, а затем отправляется на Бали, где познает истинную любовь.



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