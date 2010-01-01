Ешь, молись, люби (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Писательница начинает новую жизнь после развода. Джулия Робертс, Джеймс Франко и звезда «Вики Кристины Барселоны» Хавьер Бардем в экранизации мирового бестселлера Элизабет Гилберт.
Писательница Элизабет Гилберт живет успешной и благополучной жизнью, однако ее не покида�ет чувство, что на самом деле она хочет совсем другого. Элизабет решает рискнуть: подает на развод с мужем и начинает большое путешествие в поисках смысла жизни и своего истинного предназначения. В солнечной Италии писательница учится наслаждаться гастрономическими изысками, в Индии открывает для себя силу духовных практик, а затем отправляется на Бали, где познает истинную любовь.
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Информация
Рейтинг
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актёр
Билли
Крудап
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актриса
Кристин
Хаким
- Актриса
Софи
Томпсон
- ХСАктёр
Хади
Субиянто
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ДССценарист
Дженнифер
Солт
- ЭГСценарист
Элизабет
Гилберт
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли