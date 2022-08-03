Эра драконов (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.42010, Age of the Dragons
Фэнтези, Боевик88 мин18+
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О фильме
Действие фильма-фэнтези разворачивается в Средневековье. Молодой гарпунер Исмаил попадает в команду капитана Ахава, которая занимается охотой на драконов. Вскоре герой понимает, что эти существа не имеют никакой промысловой ценности, а истинная цель капитана – месть большому белому дракону.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.4 IMDb
- РЛРежиссёр
Райан
Литтл
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Кори
Севьер
- Актриса
София
Пернас
- Актёр
Ларри
Бэгби
- ДКАктёр
Джон
Кепа Крус
- ДМАктёр
Дэвид
Морган
- ЯБАктриса
Яник
Блэнд
- УБАктёр
Уэйн
Бреннан
- МДСценарист
МакКэй
Дэйнес
- ГМСценарист
Герман
Мелвилл
- МДПродюсер
МакКэй
Дэйнес
- САПродюсер
Стивен
А. Ли
- ЭСХудожник
Энтони
Страга
- ДЛМонтажёр
Джон
Лойд
- РЛОператор
Райан
Литтл
- ДБКомпозитор
Дж
Бейтман