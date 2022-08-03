Эра драконов (фильм, 2010) смотреть онлайн

Действие фильма-фэнтези разворачивается в Средневековье. Молодой гарпунер Исмаил попадает в команду капитана Ахава, которая занимается охотой на драконов. Вскоре герой понимает, что эти существа не имеют никакой промысловой ценности, а истинная цель капитана – месть большому белому дракону.

