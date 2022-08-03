Эра драконов
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Эра драконов

Эра драконов (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.42010, Age of the Dragons
Фэнтези, Боевик88 мин18+

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О фильме

Действие фильма-фэнтези разворачивается в Средневековье. Молодой гарпунер Исмаил попадает в команду капитана Ахава, которая занимается охотой на драконов. Вскоре герой понимает, что эти существа не имеют никакой промысловой ценности, а истинная цель капитана – месть большому белому дракону.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.4 IMDb