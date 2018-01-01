Биография

Стивен А. Ли — американский продюсер, актёр, сценарист и художник с многолетним опытом работы в кино и телеиндустрии. Его карьера охватывает более 30 лет и включает проекты в различных жанрах и на международных площадках. Начинал как декоратор в 1986 году, работая над фильмами «High School Spirits» и «Что-то не отсюда». Как художник, Стивен принимал участие в создании декораций и художественного оформления для более чем 24 фильмов и телевизионных шоу. Он сотрудничал с такими платформами, как Netflix, Amazon Prime, Hulu, а также телеканалами ABC Family, Disney и SyFy. Стивен А. Ли выступил продюсером более чем в 20 проектах, включая художественные фильмы и телевизионные шоу. Среди его успешных продюсерских проектов стоит выделить такие фильмы, как «С чистого листа», «Эра драконов» и «Они были солдатами 2». Был номинирован на несколько профессиональных премий, подчеркивающих его вклад в индустрию. Как сценарист написал сценарии к трем художественным фильмам: «Все, что ты хочешь» и «Дом страхов». Актерская карьера включает три проекта: сериал «Оборотень», фильмы «Наш собственный дом», «Они были солдатами».