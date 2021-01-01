Энканто (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
«Энканто»—мультфильм околумбийской семье, обладающей магическими способностями, идевочке изэтого семейства, которую судьба таким даром обделила. Лауреат «Оскара»вноминации«Лучший анимационный фильм»года.
Семья Мадригаль живет вволшебном доме вколумбийских горах. Каждый член семейства обладает магическим даром, кроме юной Мирабель, которая чувствует себя наихфоне обычной. Когда магия Мадригалей оказывается под угрозой, Мирабель отправляется напоиски решения, попутно раскрывая семейные тайны иобретая собственную силу. Вмире чудес сокрыто нечто более устрашающее, чем может показаться, итеперь отдевочки зависит судьба ее родной деревни.
«Энканто»—мультфильм скрасочной анимацией, увлекательным сюжетом инаполненной волшебством атмосферой. Мультфильм поднимает темы принятия себя, уникальности каждого человека исилы семейных уз.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джаред
Буш
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- ЧКРежиссёр
Чариз
Кастро Смит
- СБАктриса
Стефани
Беатриз
- МСАктриса
Мария
Сесилия Ботеро
- Актёр
Джон
Легуизамо
- МКАктёр
Мауро
Кастильо
- ДДАктриса
Джессика
Дарроу
- ЭСАктриса
Энджи
Сепеда
- КГАктриса
Каролина
Гайтан
- ДГАктриса
Дайан
Герреро
- Актёр
Уилмер
Вальдеррама
- РФАктёр
Рензи
Фелиз
- ЧКСценарист
Чариз
Кастро Смит
- ДБСценарист
Джаред
Буш
- БХСценарист
Байрон
Ховард
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- НКПродюсер
Нэйтан
Кертис
- ДЛПродюсер
Дженнифер
Ли
- РТАктриса дубляжа
Регина
Тодоренко
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ТУАктриса дубляжа
Таис
Урумидис
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- НУОператор
Нэйтан
Уорнер