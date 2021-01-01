Энканто (фильм, 2021) смотреть онлайн

«Энканто»—мультфильм околумбийской семье, обладающей магическими способностями, идевочке изэтого семейства, которую судьба таким даром обделила. Лауреат «Оскара»вноминации«Лучший анимационный фильм»года.



Семья Мадригаль живет вволшебном доме вколумбийских горах. Каждый член семейства обладает магическим даром, кроме юной Мирабель, которая чувствует себя наихфоне обычной. Когда магия Мадригалей оказывается под угрозой, Мирабель отправляется напоиски решения, попутно раскрывая семейные тайны иобретая собственную силу. Вмире чудес сокрыто нечто более устрашающее, чем может показаться, итеперь отдевочки зависит судьба ее родной деревни.



«Энканто»—мультфильм скрасочной анимацией, увлекательным сюжетом инаполненной волшебством атмосферой. Мультфильм поднимает темы принятия себя, уникальности каждого человека исилы семейных уз.



Энканто смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.