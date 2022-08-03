Элвин и Бурундуки. Бриттани - похитительница тел|Новенький (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, ALVINNN!!! And the Chipmunks
Мультфильм22 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главные герои стали подростками. Они будут жить как люди, посещать школу и заводить друзей, попадут не в одну историю и приключение. Неизменным останется лишь пристрастие к музыке и славе, ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин по прежнему настоящие рок звeзды.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Дженис
Карман
- ЭГАктёр
Эммануэль
Гарижо
- КФАктриса
Карин
Фовио
- МКАктёр
Матиас
Козловски
- ММАктриса
Мари-Южени
Марешаль
- НМАктриса
Наташа
Мюллер
- ЖПАктёр
Жером
Повель
- ДФАктриса
Джесси
Френсис
- Актёр
Росс
Багдасарян мл.
- Актриса
Дженис
Карман
- ВБАктриса
Ванесса
Багдасарян
- МБСценарист
Майкл
Багдасарян
- ВБСценарист
Ванесса
Багдасарян
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- ВБПродюсер
Ванесса
Багдасарян
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Художница
Дженис
Карман
- МБМонтажёр
Майкл
Багдасарян