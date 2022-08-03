Элвин и Бурундуки. Боевая вечеринка|Светская жизнь семейства Хамфри (фильм, 2015) смотреть онлайн

Главные герои стали подростками. Они будут жить как люди, посещать школу и заводить друзей, попадут не в одну историю и приключение. Неизменным останется лишь пристрастие к музыке и славе, ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин по прежнему настоящие рок звeзды.

