Элизабеттаун
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Элизабеттаун

Элизабеттаун (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Elizabethtown
Драма, Комедия118 мин18+

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О фильме

В одночасье потеряв работу и девушку, молодой дизайнер Дрю Бэйлор собирается покончить с собой. Другое несчастье заставляет его вернуться в родной провинциальный городок. В полeте он знакомится со стюардессой Клэр…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элизабеттаун»