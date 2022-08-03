Экспресс (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Express
Драма, Спортивный124 мин18+
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О фильме
История Эрни Дэвиса, родившегося в бедных кварталах Нью-Йорка и, несмотря на казалось бы непреодолимые препятствия, ставшего первым темнокожим игроком, победившим в чемпионате университета по американскому футболу.
СтранаСША, Германия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- РБАктёр
Роб
Браун
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ДДАктёр
Дэррин
Девитт Хенсон
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- НЭАктёр
Нелсан
Эллис
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- ДМАктёр
Джастин
Мартин
- ДДАктёр
Джастин
Джонс
- НБАктриса
Николь
Бахари
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДДПродюсер
Дерек
Дочи
- Продюсер
Арни
Шмидт
- СРХудожник
Сет
Рид
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- Оператор
Крамер
Моргенто
- МАКомпозитор
Марк
Айшем