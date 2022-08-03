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Экспресс

Экспресс (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The Express
Драма, Спортивный124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История Эрни Дэвиса, родившегося в бедных кварталах Нью-Йорка и, несмотря на казалось бы непреодолимые препятствия, ставшего первым темнокожим игроком, победившим в чемпионате университета по американскому футболу.

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экспресс»