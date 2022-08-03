Экспат HD (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Erased HD
Боевик100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Агент ЦРУ бросает работу, чтобы наладить отношения с дочерью, но вынужден защищать ее от своих же коллег, которые намерены убить ее по приказу начальства.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Штёльцль
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Лиана
Либерато
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ГХАктёр
Гэррик
Хэйгон
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- ЯФАктёр
Ясин
Фадель
- ННАктёр
Нил
Напье
- ДБАктёр
Дэвид
Барк-Джонс
- АФАктёр
Александр
Фелинг
- НААктёр
Ник
Алачиотис
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- КРПродюсер
Карл
Ричардс
- ЖВПродюсер
Жонатан
Ванже
- КЭПродюсер
Кеннет
Этчити
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ПДХудожник
Патрик
Дешен
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- КБОператор
Коля
Брандт
- Композитор
Джефф
Дэнна