Эдвард руки-ножницы
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Эдвард руки-ножницы

Эдвард руки-ножницы (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.31990, Edward Scissorhands
Фэнтези, Драма100 мин18+

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О фильме

Однажды в маленьком городке появляется удивительный гость: искусственный человек с ножницами вместо рук. Эдвард был создан и воспитан ученым-отшельником и оказался не готов к жизни в нашем мире.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эдвард руки-ножницы»