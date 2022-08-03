Эдвард руки-ножницы (фильм, 1990) смотреть онлайн
9.31990, Edward Scissorhands
Фэнтези, Драма100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Алан
Аркин
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- Актриса
Кэти
Бейкер
- РОАктёр
Роберт
Оливери
- КФАктриса
Кончата
Феррелл
- КААктриса
Кэролайн
Аарон
- ДЭАктёр
Дик
Энтони Уильямс
- Сценарист
Тим
Бёртон
- КТСценарист
Кэролайн
Томпсон
- Продюсер
Тим
Бёртон
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- КТПродюсер
Кэролайн
Томпсон
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман