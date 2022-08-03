Джуниор
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Джуниор

Джуниор (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.61994, Junior
Фантастика, Комедия105 мин18+

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О фильме

Ученые-медики работают над уникальным препаратом, который должен помочь женщинам избежать выкидышей. Когда финансирование исследований прекращается, друзья принимают неординарное решение, чтобы проверить эффективность изобретенного ими средства...

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуниор»