Джуниор (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.61994, Junior
Фантастика, Комедия105 мин18+
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О фильме
Ученые-медики работают над уникальным препаратом, который должен помочь женщинам избежать выкидышей. Когда финансирование исследований прекращается, друзья принимают неординарное решение, чтобы проверить эффективность изобретенного ими средства...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актриса
Памела
Рид
- АТАктриса
Аида
Туртурро
- ДЭАктёр
Джеймс
Экхаус
- МКАктриса
Меган
Кавана
- УУАктриса
Уэлкер
Уайт
- КЧАктриса
Кэтлин
Чэлфант
- КУСценарист
Кевин
Уэйд
- Продюсер
Айвен
Райтман
- БДПродюсер
Беверли
Дж. Кэйм
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- КАХудожник
Клэй
А. Гриффит
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- АГОператор
Адам
Гринберг
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард