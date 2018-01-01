Wink
Фильмы
Джульетта и Ромео
Актёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и Ромео»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и Ромео»

Режиссёры

Тимоти Скотт Богарт

Timothy Scott Bogart
Режиссёр

Актёры

Alex Lorenzin

Alex Lorenzin
АктёрBernardo
Мартина Ортиз Луис

Martina Ortiz Luis
АктрисаVeronica
Клара Ругор

Clara Rugaard
АктрисаJuliet
Ребел Уилсон

Rebel Wilson
АктрисаLady Capulet
Руперт Грейвз

Rupert Graves
АктёрPrince Escalus
Николас Подани

Nicholas Podany
АктёрMercutio
Руперт Эверетт

Rupert Everett
АктёрLord Capulet
Джэми Уорд

Jamie Ward
АктёрRomeo
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрLord Montague
Фердия Уолш-Пило

Ferdia Walsh-Peelo
АктёрTybalt

Сценаристы

Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист
Тимоти Скотт Богарт

Timothy Scott Bogart
Сценарист

Продюсеры

Андреа Иерволино

Andrea Iervolino
Продюсер
Тимоти Скотт Богарт

Timothy Scott Bogart
Продюсер
Джессика Мартинс

Jessica Martins
Продюсер

Художники

Данте Ферретти

Dante Ferretti
Художник
Риккардо Монти

Riccardo Monti
Художник

Монтажёры

Камилла Тониоло

Camilla Toniolo
Монтажёр

Композиторы

Ивэн Богарт

Evan Bogart
Композитор