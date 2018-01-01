WinkФильмыДжульетта и РомеоАктёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и Ромео»
Актёры и съёмочная группа фильма «Джульетта и Ромео»
Актёры
АктёрBernardo
Alex LorenzinAlex Lorenzin
АктрисаVeronica
Мартина Ортиз ЛуисMartina Ortiz Luis
АктрисаJuliet
Клара РугорClara Rugaard
АктрисаLady Capulet
Ребел УилсонRebel Wilson
АктёрPrince Escalus
Руперт ГрейвзRupert Graves
АктёрMercutio
Николас ПоданиNicholas Podany
АктёрLord Capulet
Руперт ЭвереттRupert Everett
АктёрRomeo
Джэми УордJamie Ward
АктёрLord Montague
Джейсон АйзексJason Isaacs
АктёрTybalt