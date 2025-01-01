Фильм Джульетта и Ромео
О фильме
7 августа на экраны вышел мюзикл «Джульетта и Ромео» от режиссера Тимоти Скотта Богарта. В основе — классический сюжет Шекспира, но с современным прочтением знаменитой трагедии. Саундтрек написал композитор Ивэн Богарт, а художественным оформлением занимался знаменитый Данте Ферретти, создавший декорации для многих культовых картин. Для съемок фильма «Джульетта и Ромео» актеры Клара Ругор и Джеми Уорд отправились в Верону, где разворачивалась оригинальная история.
Сюжет переносит в 1301 год. В Вероне назревает политический кризис: герцог Эскал ищет союзника в противостоянии с новым Папой Римским. Его выбор может пасть на представителя одно из двух влиятельных семейств — Монтекки или Капулетти. Каждый из них готов пойти на все ради победы. Но внезапная любовь между дочерью графа Капулетти Джульеттой и сыном графа Монтекки Ромео рушит тщательно выстроенные планы обеих сторон. На фоне политических интриг разворачивается история страсти, протеста и надежды, в которой личные чувства сталкиваются с миром власти и расчета.
Это возможность увидеть классику в новом формате: современная музыка, масштабные постановки и живописная Италия делают мюзикл зрелищным и эмоциональным. «Джульетта и Ромео» — фильм 2025 смотреть можно в кинотеатрах уже сейчас. Бронируйте билеты прямо на Wink.
- ТСРежиссёр
Тимоти
Скотт Богарт
- ALАктёр
Alex
Lorenzin
- МОАктриса
Мартина
Ортиз Луис
- Актриса
Клара
Ругор
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- НПАктёр
Николас
Подани
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДУАктёр
Джэми
Уорд
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ФУАктёр
Фердия
Уолш-Пило
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ТССценарист
Тимоти
Скотт Богарт
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- ТСПродюсер
Тимоти
Скотт Богарт
- ДМПродюсер
Джессика
Мартинс
- ДФХудожник
Данте
Ферретти
- РМХудожник
Риккардо
Монти
- КТМонтажёр
Камилла
Тониоло
- ИБКомпозитор
Ивэн
Богарт