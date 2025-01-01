Фильм Джульетта и Ромео

7 августа на экраны вышел мюзикл «Джульетта и Ромео» от режиссера Тимоти Скотта Богарта. В основе — классический сюжет Шекспира, но с современным прочтением знаменитой трагедии. Саундтрек написал композитор Ивэн Богарт, а художественным оформлением занимался знаменитый Данте Ферретти, создавший декорации для многих культовых картин. Для съемок фильма «Джульетта и Ромео» актеры Клара Ругор и Джеми Уорд отправились в Верону, где разворачивалась оригинальная история.



Сюжет переносит в 1301 год. В Вероне назревает политический кризис: герцог Эскал ищет союзника в противостоянии с новым Папой Римским. Его выбор может пасть на представителя одно из двух влиятельных семейств — Монтекки или Капулетти. Каждый из них готов пойти на все ради победы. Но внезапная любовь между дочерью графа Капулетти Джульеттой и сыном графа Монтекки Ромео рушит тщательно выстроенные планы обеих сторон. На фоне политических интриг разворачивается история страсти, протеста и надежды, в которой личные чувства сталкиваются с миром власти и расчета.



Это возможность увидеть классику в новом формате: современная музыка, масштабные постановки и живописная Италия делают мюзикл зрелищным и эмоциональным. «Джульетта и Ромео» — фильм 2025 смотреть можно в кинотеатрах уже сейчас. Бронируйте билеты прямо на Wink.



Джульетта и Ромео покупка билетов в кино онлайн