Джентльмен грабитель
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Джентльмен грабитель

Джентльмен грабитель (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Electric Slide
Боевики, Драмы91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Речь в фильме пойдет об Эдди Додсоне, владельце мебельного магазина на Мелроуз Авеню в Лос-Анджелесе. Он был знаком со многими знаменитостями, вeл праздный образ жизни - веселился и устраивал вечеринки. Но однажды он влюбился, и чтобы произвести впечатление на любимую девушку, решил ограбить банк.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмен грабитель»

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