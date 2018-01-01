Wink
Фильмы
Джем и голограммы
Актёры и съёмочная группа фильма «Джем и голограммы»

Режиссёры

Джон М. Чу

Jon M. Chu
Режиссёр

Актёры

Обри Пиплз

Aubrey Peeples
АктрисаJerrica / Jem
Стефани Скотт

Stefanie Scott
Актриса
Аврора Перрино

Aurora Perrineau
Актриса
Хейли Киёко

Hayley Kiyoko
АктрисаAja
Молли Рингуолд

Molly Ringwald
АктрисаAunt Bailey
Изабелла Кай Райс

Isabella Kai
АктрисаYoung Jerrica (в титрах: Isabella Rice)
Барнеби Карпентер

Barnaby Carpenter
Актёр
Джейсон Кеннеди

Jason Kennedy
Актёр
Нэйтан Мур

Nathan Moore
АктёрZipper
Джульетт Льюис

Juliette Lewis
АктрисаErica Raymond

Сценаристы

Райан Ланделс

Ryan Landels
Сценарист

Продюсеры

Скутер Браун

Scooter Braun
Продюсер
Стивен Дэвис

Stephen Davis
Продюсер
Брайан Голднер

Brian Goldner
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер

Актёры дубляжа

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Художники

Дженни Моллер

Jenny Möller
Художница
Соён Ан

Soyon An
Художница

Монтажёры

Джиллиан Твиггер Мол

Jillian Moul
Монтажёр