Джем и голограммы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jem and the Holograms
Фантастика, Приключения113 мин18+
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О фильме
Она могла бы остаться обычной девчонкой из небольшого городка. Но один клип в интернете сделал ее звездой. Джем ждут знаменитые сцены, миллионный контракт и крутой парень в Голливуде. Дело за малым, разгадать послание отца. Каждую ночь она отправляется на поиски таинственных голограмм.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Музыка
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- ОПАктриса
Обри
Пиплз
- Актриса
Стефани
Скотт
- АПАктриса
Аврора
Перрино
- ХКАктриса
Хейли
Киёко
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ИКАктриса
Изабелла
Кай Райс
- БКАктёр
Барнеби
Карпентер
- ДКАктёр
Джейсон
Кеннеди
- НМАктёр
Нэйтан
Мур
- Актриса
Джульетт
Льюис
- РЛСценарист
Райан
Ланделс
- СБПродюсер
Скутер
Браун
- СДПродюсер
Стивен
Дэвис
- БГПродюсер
Брайан
Голднер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДМХудожница
Дженни
Моллер
- САХудожница
Соён
Ан
- ДТМонтажёр
Джиллиан
Твиггер Мол