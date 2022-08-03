Джем и голограммы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Она могла бы остаться обычной девчонкой из небольшого городка. Но один клип в интернете сделал ее звездой. Джем ждут знаменитые сцены, миллионный контракт и крутой парень в Голливуде. Дело за малым, разгадать послание отца. Каждую ночь она отправляется на поиски таинственных голограмм.

