Джем и голограммы
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Джем и голограммы

Джем и голограммы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jem and the Holograms
Фантастика, Приключения113 мин18+

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О фильме

Она могла бы остаться обычной девчонкой из небольшого городка. Но один клип в интернете сделал ее звездой. Джем ждут знаменитые сцены, миллионный контракт и крутой парень в Голливуде. Дело за малым, разгадать послание отца. Каждую ночь она отправляется на поиски таинственных голограмм.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Музыка
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джем и голограммы»