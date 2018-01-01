Wink
Фильмы
Дылда
Актёры и съёмочная группа фильма «Дылда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дылда»

Режиссёры

Кантемир Балагов

Режиссёр

Актёры

Виктория Мирошниченко

АктрисаИя
Василиса Перелыгина

АктрисаМаша
Андрей Быков

АктёрНиколай Иванович
Игорь Широков

АктёрСаша
Константин Балакирев

АктёрСтепан
Ксения Кутепова

АктрисаЛюбовь Петровна
Ольга Драгунова

Актрисасоседка
Тимофей Глазков

АктёрПашка
Филипп Жлоба

АктёрОдноглазый
Наталия Кутанина

Актриса

Сценаристы

Кантемир Балагов

Сценарист
Александр Терехов

Сценарист

Продюсеры

Александр Роднянский

Продюсер
Сергей Мелькумов

Продюсер
Эллен Роднянская

Продюсер

Художники

Ольга Смирнова

Художница

Монтажёры

Игорь Литонинский

Монтажёр

Операторы

Ксения Середа

Оператор

Композиторы

Евгений Гальперин

Evgueni Galperine
Композитор