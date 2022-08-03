Дылда
Wink
Фильмы
Дылда

Дылда (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, Дылда
Драма, Военный131 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ленинград, осень 1945 года. Контуженная во время войны Ия работает санитаркой и всю свою искалеченную душу вкладывает в воспитание маленького Пашки. Когда с мальчиком случается несчастье, на пороге Ии появляется еe фронтовая подруга Маша, настоящая мать ребенка. К чему это приведет?

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дылда»