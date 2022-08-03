Дылда (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.42019, Дылда
Драма, Военный131 мин18+
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О фильме
Ленинград, осень 1945 года. Контуженная во время войны Ия работает санитаркой и всю свою искалеченную душу вкладывает в воспитание маленького Пашки. Когда с мальчиком случается несчастье, на пороге Ии появляется еe фронтовая подруга Маша, настоящая мать ребенка. К чему это приведет?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КБРежиссёр
Кантемир
Балагов
- ВМАктриса
Виктория
Мирошниченко
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- АБАктёр
Андрей
Быков
- ИШАктёр
Игорь
Широков
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- Актриса
Ксения
Кутепова
- ОДАктриса
Ольга
Драгунова
- ТГАктёр
Тимофей
Глазков
- ФЖАктёр
Филипп
Жлоба
- НКАктриса
Наталия
Кутанина
- КБСценарист
Кантемир
Балагов
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ЭРПродюсер
Эллен
Роднянская
- ОСХудожница
Ольга
Смирнова
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- КСОператор
Ксения
Середа
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин