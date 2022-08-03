Ленинград, осень 1945 года. Контуженная во время войны Ия работает санитаркой и всю свою искалеченную душу вкладывает в воспитание маленького Пашки. Когда с мальчиком случается несчастье, на пороге Ии появляется еe фронтовая подруга Маша, настоящая мать ребенка. К чему это приведет?

