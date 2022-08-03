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Двойник

Двойник (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Double
Триллер, Драма89 мин18+

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О фильме

Триллер по роману Ф.М.Достоевского. Саймон Джеймс – скромный клерк, которого не замечает никто из сослуживцев. Новый сотрудник Джеймс Саймон – полная противоположность главного героя, заводила и всеобщий любимец. Только вот выглядит он в точности как Саймон и, похоже, питается его жизнью.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойник»