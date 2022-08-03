Двойник (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Double
Триллер, Драма89 мин18+
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О фильме
Триллер по роману Ф.М.Достоевского. Саймон Джеймс – скромный клерк, которого не замечает никто из сослуживцев. Новый сотрудник Джеймс Саймон – полная противоположность главного героя, заводила и всеобщий любимец. Только вот выглядит он в точности как Саймон и, похоже, питается его жизнью.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РАРежиссёр
Ричард
Айоади
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ЯПАктриса
Ясмин
Пейдж
- Актёр
Ноа
Тейлор
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- КМАктриса
Кэти
Мориарти
- ФСАктриса
Филлис
Сомервиль
- ГДАктриса
Гэбриэлль
Дауни
- ДКАктёр
Джон
Коркс
- РАСценарист
Ричард
Айоади
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ЭКСценарист
Эви
Корин
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- Продюсер
Майкл
Кейн
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон