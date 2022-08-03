Триллер по роману Ф.М.Достоевского. Саймон Джеймс – скромный клерк, которого не замечает никто из сослуживцев. Новый сотрудник Джеймс Саймон – полная противоположность главного героя, заводила и всеобщий любимец. Только вот выглядит он в точности как Саймон и, похоже, питается его жизнью.

