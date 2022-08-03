Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
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Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда

Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Charlie St. Cloud
Фэнтези, Драма95 мин18+

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О фильме

Когда случается трагедия — в аварии погибает его младший брат Сэм — жизнь Чарли меняется. Спустя 5 лет после трагедии в город приезжает Тесс. Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее — прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»