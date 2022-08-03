Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Charlie St. Cloud
Фэнтези, Драма95 мин18+
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О фильме
Когда случается трагедия — в аварии погибает его младший брат Сэм — жизнь Чарли меняется. Спустя 5 лет после трагедии в город приезжает Тесс. Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее — прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Бёрр
Стирс
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Аманда
Крю
- Актёр
Чарли
Тахэн
- Актёр
Август
Прю
- Актёр
Донал
Лог
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Дэйв
Франко
- МУАктёр
Мэтт
Уорд
- МЧАктёр
Майлз
Чалмерс
- КПСценарист
Крэйг
Пирс
- БШСценарист
Бен
Шервуд
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- Продюсер
Райан
Кавана
- ДЛПродюсер
Джаред
ЛеБофф
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- НСАктёр дубляжа
Никита
Сологалов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- КХХудожник
Келвин
Хаменни
- ДУХудожник
Джофф
Уоллес
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- РККомпозитор
Рольф
Кент