Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (фильм, 2010) смотреть онлайн

Когда случается трагедия — в аварии погибает его младший брат Сэм — жизнь Чарли меняется. Спустя 5 лет после трагедии в город приезжает Тесс. Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что важнее — прошлое, брат, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить его душу?

