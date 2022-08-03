События, в центре которых судьба двух влюбленных пар, разворачиваются в разные десятилетия и в разных местах. Несмотря на это, между героями существует незримая связь, которой не страшны ни расстояния, ни годы, ведь настоящая любовь способна преодолевать любые препятствия.

