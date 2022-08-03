Два сердца (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
События, в центре которых судьба двух влюбленных пар, разворачиваются в разные десятилетия и в разных местах. Несмотря на это, между героями существует незримая связь, которой не страшны ни расстояния, ни годы, ведь настоящая любовь способна преодолевать любые препятствия.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лэнс
Хул
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- АКАктёр
Адан
Канто
- ТСАктриса
Тиера
Сковбай
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Тамо
Пеникетт
- КМАктриса
Кари
Матчетт
- ДБАктёр
Джордан
Бертчетт
- СБАктёр
Стив
Бачич
- РДАктёр
Райан
Джинн
- РРСценарист
Робин
Рассин
- ВХСценарист
Вероника
Хул
- КХПродюсер
Конрад
Хул
- ЛХПродюсер
Лэнс
Хул
- ААПродюсер
Аарон
Ау
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб