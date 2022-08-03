Два сердца
Wink
Фильмы
Два сердца
8.82020, 2 Hearts
Драма, Мелодрама97 мин18+

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Два сердца (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

События, в центре которых судьба двух влюбленных пар, разворачиваются в разные десятилетия и в разных местах. Несмотря на это, между героями существует незримая связь, которой не страшны ни расстояния, ни годы, ведь настоящая любовь способна преодолевать любые препятствия.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два сердца»