Два хвоста HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

Размеренную жизнь педантичного бобра Боба нарушает внезапное появление в лесу кота Макса, который набивается нашему герою в друзья. Чтобы избавиться от назойливого внимания товарища, Боб отправляет его на поиски вымышленного клада. Вместо сокровищ Макс находит самых настоящих инопланетян.

