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Два хвоста HD

Два хвоста HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Два хвоста HD
Мультфильм, Для самых маленьких71 мин6+

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О фильме

Размеренную жизнь педантичного бобра Боба нарушает внезапное появление в лесу кота Макса, который набивается нашему герою в друзья. Чтобы избавиться от назойливого внимания товарища, Боб отправляет его на поиски вымышленного клада. Вместо сокровищ Макс находит самых настоящих инопланетян.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два хвоста HD»