Два хвоста HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Два хвоста HD
Мультфильм, Для самых маленьких71 мин6+
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О фильме
Размеренную жизнь педантичного бобра Боба нарушает внезапное появление в лесу кота Макса, который набивается нашему герою в друзья. Чтобы избавиться от назойливого внимания товарища, Боб отправляет его на поиски вымышленного клада. Вместо сокровищ Макс находит самых настоящих инопланетян.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- ННРежиссёр
Наталья
Нилова
- ВАРежиссёр
Виктор
Азеев
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актриса
Ирина
Киреева
- Актриса
Лина
Иванова
- ДЩАктёр
Данил
Щебланов
- ДМАктёр
Дэниел
Медведев
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ФМОператор
Федор
Мезенцев
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин