Wink
Детям
Два брата
Актёры и съёмочная группа фильма «Два брата»

Актёры и съёмочная группа фильма «Два брата»

Режиссёры

Жан-Жак Анно

Жан-Жак Анно

Jean-Jacques Annaud
Режиссёр

Актёры

Гай Пирс

Гай Пирс

Guy Pearce
АктёрAidan McRory
Жан-Клод Дрейфус

Жан-Клод Дрейфус

Jean-Claude Dreyfus
АктёрAdministrator Eugene Normandin
Фредди Хаймор

Фредди Хаймор

Freddie Highmore
АктёрRaoul Normandin
Оань Нгуен

Оань Нгуен

Oanh Nguyen
АктёрHis Excellency
Филиппин Леруа-Больё

Филиппин Леруа-Больё

Philippine Leroy-Beaulieu
АктрисаMrs. Normandin
Мусса Мааскри

Мусса Мааскри

Moussa Maaskri
АктёрSaladin
Винсент Скарито

Винсент Скарито

Vincent Scarito
АктёрZerbino
Май Ань Ле

Май Ань Ле

Maï Anh Le
АктрисаNaï-Rea
Сритао

Сритао

Sritao
АктёрThe Village Chief (в титрах: Jaran Phetjareon 'Sitao')
Стефани Лагард

Стефани Лагард

Stéphanie Lagarde
АктрисаMiss Paulette

Сценаристы

Ален Годар

Ален Годар

Alain Godard
Сценарист
Джулиан Феллоуз

Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Сценарист
Жан-Жак Анно

Жан-Жак Анно

Jean-Jacques Annaud
Сценарист

Продюсеры

Жан-Жак Анно

Жан-Жак Анно

Jean-Jacques Annaud
Продюсер
Джэйк Эбертс

Джэйк Эбертс

Jake Eberts
Продюсер
Жан-Ив Асселин

Жан-Ив Асселин

Jean-Yves Asselin
Продюсер
Тимоти Баррилл

Тимоти Баррилл

Timothy Burrill
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа

Художники

Пьер-Ив Геро

Пьер-Ив Геро

Pierre-Yves Gayraud
Художник

Монтажёры

Ноэль Буассон

Ноэль Буассон

Noëlle Boisson
Монтажёр

Операторы

Жан-Мари Дрюжо

Жан-Мари Дрюжо

Jean-Marie Dreujou
Оператор

Композиторы

Стивен Уорбек

Стивен Уорбек

Stephen Warbeck
Композитор