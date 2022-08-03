Два брата (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.02004, Deux frères
Драма, Семейный100 мин12+
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О фильме
1930-е годы, в джунглях Индокитая рождаются два тигренка. Одного забирают в цирк, а второй становится домашним питомцем сына посла. Спустя годы разлученные братья встречаются на арене. Зрители ждут от тигров яростной борьбы, но они начинают играть друг с другом как когда-то в детстве.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Жан-Жак
Анно
- Актёр
Гай
Пирс
- ЖДАктёр
Жан-Клод
Дрейфус
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Оань
Нгуен
- Актриса
Филиппин
Леруа-Больё
- ММАктёр
Мусса
Мааскри
- ВСАктёр
Винсент
Скарито
- МААктриса
Май
Ань Ле
- САктёр
Сритао
- СЛАктриса
Стефани
Лагард
- АГСценарист
Ален
Годар
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Сценарист
Жан-Жак
Анно
- Продюсер
Жан-Жак
Анно
- ДЭПродюсер
Джэйк
Эбертс
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон
- ЖДОператор
Жан-Мари
Дрюжо
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек