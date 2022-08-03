Два брата
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Два брата

Два брата (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.02004, Deux frères
Драма, Семейный100 мин12+

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О фильме

1930-е годы, в джунглях Индокитая рождаются два тигренка. Одного забирают в цирк, а второй становится домашним питомцем сына посла. Спустя годы разлученные братья встречаются на арене. Зрители ждут от тигров яростной борьбы, но они начинают играть друг с другом как когда-то в детстве.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два брата»