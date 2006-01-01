Дублер (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, La doublure
Драмы81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Пьер Левасер — один из самых богатых людей в мире. Но держатель контрольного пакета акций его компании — красавица-жена Кристина. Развод с ней равносилен краху. Это не мешает Пьеру содержать любовницу, длинноногую топ-модель Елену. И тут вмешивается Его величество, господин Случай…
Дублер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Гад
Эльмалех
- АТАктриса
Алис
Тальони
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- РБАктёр
Ришар
Берри
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- МЙАктёр
Мишель
Йонас
- МОАктёр
Мишель
Омон
- ЛГАктёр
Лоран
Гамелон
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ФВПродюсер
Франсис
Вебер
- КДПродюсер
Кандиче
Дзакканьино
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- РФОператор
Робер
Фресс
- АДКомпозитор
Александр
Деспла