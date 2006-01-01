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Дублер

Дублер (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, La doublure
Драмы81 мин18+

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Сюжет

Пьер Левасер — один из самых богатых людей в мире. Но держатель контрольного пакета акций его компании — красавица-жена Кристина. Развод с ней равносилен краху. Это не мешает Пьеру содержать любовницу, длинноногую топ-модель Елену. И тут вмешивается Его величество, господин Случай…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дублер»