Дублер (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Пьер Левасер — один из самых богатых людей в мире. Но держатель контрольного пакета акций его компании — красавица-жена Кристина. Развод с ней равносилен краху. Это не мешает Пьеру содержать любовницу, длинноногую топ-модель Елену. И тут вмешивается Его величество, господин Случай…



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