Дрянные девчонки
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Дрянные девчонки

Дрянные девчонки (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.32004, Mean Girls
Комедия92 мин18+

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О фильме

Культовая подростковая комедия «Дрянные девчонки» — фильм 2004 года о подростковой жестокости и о том, как легко потерять себя, пытаясь вписаться в чужие правила.

Кэйди Хэрон — дочь зоологов. Детство она провела в Африке, получая образование на дому, поэтому оказаться в американской школе — для нее это что-то новенькое. Здесь она знакомится с «Баунти» — самыми популярными старшеклассницами. Эти гламурные, властные и беспощадные «хищницы» никому не дадут спуска, но Кэйди легко принимает правила игры и становится частью группировки. Новые наряды, популярность, внимание парней кружат голову, но в то же время разрушает отношение с теми, кто по-настоящему заботится о Кэйди.

Если вы любите умные и ироничные комедии о взрослении, социальных ролях и поиске себя, не пропустите картину Марка Уотерса. Фильм «Дрянные девчонки» напоминает, как непросто быть собой, особенно в мире, где главная ценность — лайки и одобрение окружающих.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дрянные девчонки»