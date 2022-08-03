Культовая подростковая комедия «Дрянные девчонки» — фильм 2004 года о подростковой жестокости и о том, как легко потерять себя, пытаясь вписаться в чужие правила.



Кэйди Хэрон — дочь зоологов. Детство она провела в Африке, получая образование на дому, поэтому оказаться в американской школе — для нее это что-то новенькое. Здесь она знакомится с «Баунти» — самыми популярными старшеклассницами. Эти гламурные, властные и беспощадные «хищницы» никому не дадут спуска, но Кэйди легко принимает правила игры и становится частью группировки. Новые наряды, популярность, внимание парней кружат голову, но в то же время разрушает отношение с теми, кто по-настоящему заботится о Кэйди.



Если вы любите умные и ироничные комедии о взрослении, социальных ролях и поиске себя, не пропустите картину Марка Уотерса. Фильм «Дрянные девчонки» напоминает, как непросто быть собой, особенно в мире, где главная ценность — лайки и одобрение окружающих.

