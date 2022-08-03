Дрянные девчонки (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Культовая подростковая комедия «Дрянные девчонки» — фильм 2004 года о подростковой жестокости и о том, как легко потерять себя, пытаясь вписаться в чужие правила.
Кэйди Хэрон — дочь зоологов. Детство она провела в Африке, получая образование на дому, поэтому оказаться в американской школе — для нее это что-то новенькое. Здесь она знакомится с «Баунти» — самыми популярными старшеклассницами. Эти гламурные, властные и беспощадные «хищницы» никому не дадут спуска, но Кэйди легко принимает правила игры и становится частью группировки. Новые наряды, популярность, внимание парней кружат голову, но в то же время разрушает отношение с теми, кто по-настоящему заботится о Кэйди.
Если вы любите умные и ироничные комедии о взрослении, социальных ролях и поиске себя, не пропустите картину Марка Уотерса. Фильм «Дрянные девчонки» напоминает, как непросто быть собой, особенно в мире, где главная ценность — лайки и одобрение окружающих.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Уотерс
- Актриса
Линдси
Лохан
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актриса
Лэйси
Шабер
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актриса
Тина
Фей
- ТМАктёр
Тим
Медоуз
- ДБАктёр
Джонатан
Беннетт
- ДФАктёр
Дэниэл
Фрэнзиси
- Актриса
Эми
Полер
- Сценарист
Тина
Фей
- РУСценарист
Розалинд
Уайзмен
- Продюсер
Лорн
Майклз
- ЛРПродюсер
Луиз
Роснер
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гребенкина
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДООператор
Дарин
Окада
- РККомпозитор
Рольф
Кент