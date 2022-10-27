Другой мир. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Охотники на нечисть пытаются взять штурмом дом наркодилера, приютившего у себя девочку-вампира – мистический экшн от автора фильма «31-й км». Педро де Торо зарабатывает на жизнь, работая на наркокартель, но собирается порвать с преступным бизнесом. Вечер накануне отставки Педро проводит с семьей и товарищами в своем доме, оснащенном продвинутой системой охраны. Тут на территории появляется девочка по имени Лина – на вид она сильно больна, и Педро приглашает ее внутрь. Но вскоре становится понятно, что за Линой охотятся профессиональные убийцы, и обитатели дома переходят к обороне. Зачем кому-то убивать маленькую девочку, узнаете, посмотрев фильм «Другой мир.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РКРежиссёр
Ригоберто
Кастаньеда
- ДМАктёр
Даниэль
Мартинес
- ЛМАктриса
Лизетт
Морелос
- ПГАктриса
Паулина
Гил
- ГГАктёр
Горасио
Гарсиа Рохас
- АБАктёр
Арап
Бетке
- АКАктёр
Адрия
Кольядо
- МдАктёр
Матиас
дель Кастильо
- РМАктёр
Рамон
Медина
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Бадальт
- АПАктриса
Ана
Паола Марин
- МКСценарист
Майкл
Кэйсси
- РКСценарист
Ригоберто
Кастаньеда
- РКПродюсер
Родриго
Калдерон
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- МВПродюсер
Моника
Варгас Селис
- ЛСПродюсер
Леонардо
Симброн
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков