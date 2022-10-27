Другой мир. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Охотники на нечисть пытаются взять штурмом дом наркодилера, приютившего у себя девочку-вампира – мистический экшн от автора фильма «31-й км». Педро де Торо зарабатывает на жизнь, работая на наркокартель, но собирается порвать с преступным бизнесом. Вечер накануне отставки Педро проводит с семьей и товарищами в своем доме, оснащенном продвинутой системой охраны. Тут на территории появляется девочка по имени Лина – на вид она сильно больна, и Педро приглашает ее внутрь. Но вскоре становится понятно, что за Линой охотятся профессиональные убийцы, и обитатели дома переходят к обороне. Зачем кому-то убивать маленькую девочку, узнаете, посмотрев фильм «Другой мир.

