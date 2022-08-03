Драйвер на ночь (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, Stretch
Комедия, Криминал90 мин18+
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О фильме
Невезучему шоферу лимузина до выплаты внушительного долга остается отработать всего одну смену. Его последним клиентом становится загадочный миллиардер, пообещавший небывалые чаевые за несколько дополнительных услуг. В погоне за деньгами водитель ввязывается в безумные переделки…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актриса
Бруклин
Декер
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Дэвид
Хассельхофф
- ДБАктриса
Дженни
Барбоза
- КБАктёр
Кевин
Бигли
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- ДКСценарист
Джерри
Корли
- РРСценарист
Роб
Роуз
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДКПродюсер
Джо
Карнахан
- ЛКПродюсер
Леон
Коркос
- ДКПродюсер
Джерри
Корли
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон