Драка в блоке 99 (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Brawl in Cell Block 99
Боевики, Драмы127 мин18+
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Сюжет
Когда-то Брэдли Томас был боксером, а теперь отбывает срок за торговлю наркотиками. Оказавшись на свободе, он хочет начать новую жизнь с любимой женой, но старые враги имеют на Брэдли другие планы. Они поручают герою вернуться в тюрьму, чтобы найти и убить перешедшего им дорогу заключенного.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
С.
Крэйг Залер
- Актёр
Винс
Вон
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- Актёр
Дон
Джонсон
- УКАктёр
Удо
Кир
- УСАктёр
Уилли
С. Карпентер
- Актёр
Марк
Блукас
- ДМАктёр
Дион
Муччиачито
- ГСАктёр
Гено
Седжерс
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- СКСценарист
С.
Крэйг Залер
- ДХПродюсер
Джек
Хеллер
- ДЗПродюсер
Даллас
Зонньер
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- МУХудожник
Макс
Уиксом
- ВПХудожник
Ванесса
Портер
- КФХудожник
Ким
Фишер
- СККомпозитор
С.
Крэйг Залер