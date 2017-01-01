Драка в блоке 99
Wink
Фильмы
Драка в блоке 99

Драка в блоке 99 (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Brawl in Cell Block 99
Боевики, Драмы127 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда-то Брэдли Томас был боксером, а теперь отбывает срок за торговлю наркотиками. Оказавшись на свободе, он хочет начать новую жизнь с любимой женой, но старые враги имеют на Брэдли другие планы. Они поручают герою вернуться в тюрьму, чтобы найти и убить перешедшего им дорогу заключенного.

Драка в блоке 99 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Драка в блоке 99»

Всё