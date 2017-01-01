Драка в блоке 99 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то Брэдли Томас был боксером, а теперь отбывает срок за торговлю наркотиками. Оказавшись на свободе, он хочет начать новую жизнь с любимой женой, но старые враги имеют на Брэдли другие планы. Они поручают герою вернуться в тюрьму, чтобы найти и убить перешедшего им дорогу заключенного.



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