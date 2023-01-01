Доспехи Бога 2: Операция Кондор (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новые приключения Азиатского ястреба, отправившегося на поиски золота нацистов, спрятанного где-то в Сахаре. Герцог Скапио снова обращается за помощью к Джеки, гонконгскому искателю сокровищ. Скапио делится историей о нацистском командире Хансе фон Кеттерлинге, спрятавшем тонны золота на секретной базе на территории Сахары во Вторую мировую войну. Солдаты, замешанные в той операции, пропали без вести. Скапио от лица ООН поручает Джеки найти нацистскую базу в Африке и достать золото, пообещав один процент от сокровища. В помощницы ему назначают африканистку Аду. Но не они одни ищут спрятанные богатства. Какие испытания их ждут, расскажет фильм «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» 1991 года, который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



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