Доспехи Бога 2: Операция Кондор
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Доспехи Бога 2: Операция Кондор

Доспехи Бога 2: Операция Кондор (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

9.51991, Fei ying gai wak
Боевики, Комедии102 мин16+

Сюжет

Новые приключения Азиатского ястреба, отправившегося на поиски золота нацистов, спрятанного где-то в Сахаре. Герцог Скапио снова обращается за помощью к Джеки, гонконгскому искателю сокровищ. Скапио делится историей о нацистском командире Хансе фон Кеттерлинге, спрятавшем тонны золота на секретной базе на территории Сахары во Вторую мировую войну. Солдаты, замешанные в той операции, пропали без вести. Скапио от лица ООН поручает Джеки найти нацистскую базу в Африке и достать золото, пообещав один процент от сокровища. В помощницы ему назначают африканистку Аду. Но не они одни ищут спрятанные богатства. Какие испытания их ждут, расскажет фильм «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» 1991 года, который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор»

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