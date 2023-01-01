Доспехи Бога 2: Операция Кондор (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Новые приключения Азиатского ястреба, отправившегося на поиски золота нацистов, спрятанного где-то в Сахаре. Герцог Скапио снова обращается за помощью к Джеки, гонконгскому искателю сокровищ. Скапио делится историей о нацистском командире Хансе фон Кеттерлинге, спрятавшем тонны золота на секретной базе на территории Сахары во Вторую мировую войну. Солдаты, замешанные в той операции, пропали без вести. Скапио от лица ООН поручает Джеки найти нацистскую базу в Африке и достать золото, пообещав один процент от сокровища. В помощницы ему назначают африканистку Аду. Но не они одни ищут спрятанные богатства. Какие испытания их ждут, расскажет фильм «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» 1991 года, который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- КЧАктриса
Кэрол
Чэн
- ЕКАктр�иса
Ева
Кобо
- СИАктриса
Сёко
Икэда
- АСАктёр
Альдо
Самбрель
- КГАктёр
Кен
Гудман
- СТАктёр
Стиви
Тарта�лия
- ЛПАктёр
Лин
Персивал
- БФАктёр
Брюс
Фонтейн
- УААктёр
Уэйн
Арчер
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- РЧПродюсер
Рэймонд
Чоу
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ДЛХудожник
Доминик
Ло
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- КГХудожница
Кэрролл
Гордон
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- АВОператор
Артур
Вон
- КБКомпозитор
Крис
Бабида
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман