Дорогой Фрэнки (фильм, 2003) смотреть онлайн

Лиззи одна воспитывает глухого сынишку Фрэнки и отправляет ему письма от воображаемого отца-моряка с корабля «Аккра». Когда судно с таким названием прибывает в город, где живут Лиззи и Фрэнки, женщина просит одного из членов экипажа притвориться отцом мальчика.

