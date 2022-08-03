Дорогой Фрэнки (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Dear Frankie
Драма, Мелодрама100 мин18+
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О фильме
Лиззи одна воспитывает глухого сынишку Фрэнки и отправляет ему письма от воображаемого отца-моряка с корабля «Аккра». Когда судно с таким названием прибывает в город, где живут Лиззи и Фрэнки, женщина просит одного из членов экипажа притвориться отцом мальчика.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ШАРежиссёр
Шона
Ауэрбак
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Эмили
Мортимер
- ДМАктёр
Джек
МакЭлхоун
- МРАктриса
Мэри
Ригганс
- Актриса
Шэрон
Смолл
- СМАктриса
Софи
Майн
- КМАктриса
Кэти
Мёрфи
- ШБАктёр
Шон
Браун
- ДДАктриса
Джейд
Джонсон
- АХАктриса
Анна
Хепбёрн
- АГСценарист
Андреа
Гибб
- КВПродюсер
Кэролайн
Вуд
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Витер
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- КМХудожница
Кэрол
Миллер
- ШАОператор
Шона
Ауэрбак
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес