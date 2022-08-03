Дорогой Фрэнки
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Дорогой Фрэнки

Дорогой Фрэнки (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Dear Frankie
Драма, Мелодрама100 мин18+

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О фильме

Лиззи одна воспитывает глухого сынишку Фрэнки и отправляет ему письма от воображаемого отца-моряка с корабля «Аккра». Когда судно с таким названием прибывает в город, где живут Лиззи и Фрэнки, женщина просит одного из членов экипажа притвориться отцом мальчика.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой Фрэнки»