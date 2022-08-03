Дорогой Эван Хансен (фильм, 2021) смотреть онлайн

Дорогой Эван Хансен
О фильме

Экранизация бродвейского мюзикла, получившего шесть премий «Тони». Эван — 17-летний подросток c ярко выраженной социофобией. По совету психотерапевта он пишет самому себе письма о том, почему грядущий день будет замечательным. Одно из них попадает к его однокласснику Коннору, который вскоре совершает самоубийство. Родители Коннора ошибочно принимают письмо за предсмертное послание сына своему лучшему другу, а Эван, никогда не пользовавшийся популярностью у сверстников, решает не развеивать заблуждение.

Страна
США, Китай
Жанр
Мюзикл, Драма
Качество
Full HD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

