7.92021, Dear Evan Hansen
Мюзикл, Драма131 мин12+
Дорогой Эван Хансен (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация бродвейского мюзикла, получившего шесть премий «Тони». Эван — 17-летний подросток c ярко выраженной социофобией. По совету психотерапевта он пишет самому себе письма о том, почему грядущий день будет замечательным. Одно из них попадает к его однокласснику Коннору, который вскоре совершает самоубийство. Родители Коннора ошибочно принимают письмо за предсмертное послание сына своему лучшему другу, а Эван, никогда не пользовавшийся популярностью у сверстников, решает не развеивать заблуждение.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Чбоски
- Актёр
Бен
Платт
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Джулианна
Мур
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- Актриса
Амандла
Стенберг
- ДПАктёр
Дэниэл
Пино
- КРАктёр
Колтон
Райан
- ДКАктёр
Демариус
Коупс
- ЗЛАктриса
Зои
Луна
- СЛСценарист
Стивен
Левенсон
- БПСценарист
Бендж
Пасек
- ДПСценарист
Джастин
Пол
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Адам
Сигел
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- СЛПродюсер
Стивен
Левенсон
- СБАктёр дубляжа
Станислав
Беляев
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВРАктриса дубляжа
Варвара
Ревнюк
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- БТОператор
Брэндон
Трост
- БПКомпозитор
Бендж
Пасек
- ДПКомпозитор
Джастин
Пол
- Композитор
Дэн
Ромер