Дорогой Эван Хансен (фильм, 2021) смотреть онлайн

Экранизация бродвейского мюзикла, получившего шесть премий «Тони». Эван — 17-летний подросток c ярко выраженной социофобией. По совету психотерапевта он пишет самому себе письма о том, почему грядущий день будет замечательным. Одно из них попадает к его однокласснику Коннору, который вскоре совершает самоубийство. Родители Коннора ошибочно принимают письмо за предсмертное послание сына своему лучшему другу, а Эван, никогда не пользовавшийся популярностью у сверстников, решает не развеивать заблуждение.

