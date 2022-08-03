Дорога (фильм, 2009) смотреть онлайн

В мире, где цивилизация уступила место безжизненному пространству, а люди разделились на каннибалов и их добычу, сохраняется хрупкая нить между отцом и сыном, что помогает им проходить через тяжкие испытания. Фильм «Дорога» — кино о безграничной отцовской любви и пределах человеческой стойкости на фоне тотального упадка.



Мужчина и мальчик направляются через выжженные земли к морю, надеясь обрести спасение. Их путь пролегает через руины городов, где каждое столкновение с другими выжившими грозит гибелью. Они бредут по покрытой пеплом дороге, встречая обезумевших от голода людей, а в разрушенных городах их поджидают банды каннибалов. Силы отца иссякают, но он продолжает учить ребенка главному — сохранять человечность в бесчеловечном мире. Тем временем изнурительное путешествие приближается к неожиданному финалу...



Аскетичный визуал и пронзительная игра Вигго Мортенсена и Коди Смит-Макфи — вот минимум две причины это кино смотреть. «Дорога» показывает родительскую любовь как последний оплот человечности в мире, поглощенном хаосом, и учит сохранять достоинство в ужасных ситуациях.

