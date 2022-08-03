Дорога (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
В мире, где цивилизация уступила место безжизненному пространству, а люди разделились на каннибалов и их добычу, сохраняется хрупкая нить между отцом и сыном, что помогает им проходить через тяжкие испытания. Фильм «Дорога» — кино о безграничной отцовской любви и пределах человеческой стойкости на фоне тотального упадка.
Мужчина и мальчик направляются через выжженные земли к морю, надеясь обрести спасение. Их путь пролегает через руины городов, где каждое столкновение с другими выжившими грозит гибелью. Они бредут по покрытой пеплом дороге, встречая обезумевших от голода людей, а в разрушенных городах их поджидают банды каннибалов. Силы отца иссякают, но он продолжает учить ребенка главному — сохранять человечность в бесчеловечном мире. Тем временем изнурительное путешествие приближается к неожиданному финалу...
Аскетичный визуал и пронзительная игра Вигго Мортенсена и Коди Смит-Макфи — вот минимум две причины это кино смотреть. «Дорога» показывает родительскую любовь как последний оплот человечности в мире, поглощенном хаосом, и учит сохранять достоинство в ужасных ситуациях.
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джон
Хиллкоут
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Роберт
Дювалл
- МПАктриса
Молли
Паркер
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- БДАктёр
Боб
Дженнингс
- АХАктриса
Аньес
Херрманн
- ДПСценарист
Джо
Пенхалл
- КМСценарист
Кормак
Маккарти
- Продюсер
Марк
Бутан
- МКПродюсер
Марк
Кубан
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис