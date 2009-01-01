Дорога (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Отец спасает единственного сына от каннибалов на фоне апокалипсиса. Атмосферный триллер с Вигго Мортенсеном в главной роли.



В результате чудовищной катастрофы, настигшей Землю, на планете погибают по�чти все растения и животные. Часть людей выживает, однако им необходимо чем-то питаться, чтобы выжить. Консервы быстро заканчиваются, и некоторые группировки приходят к ужасному решению проблемы — людоедству. Между тем по дороге, покрытой грязью и пеплом, идут в поисках лучшей жизни отец с сыном. Они мечтают добраться до моря, ведь по слухам там еще сохранились остатки цивилизации. На их пути стоят не только беспощадные каннибалы, но и жестокие люди, творящие хаос и беззаконие. Фильм снят по одноименному роману Кормана МакКарти, принесшему автору Пулитцеровскую премию.



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