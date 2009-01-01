Дорога (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
Отец спасает единственного сына от каннибалов на фоне апокалипсиса. Атмосферный триллер с Вигго Мортенсеном в главной роли.
В результате чудовищной катастрофы, настигшей Землю, на планете погибают по�чти все растения и животные. Часть людей выживает, однако им необходимо чем-то питаться, чтобы выжить. Консервы быстро заканчиваются, и некоторые группировки приходят к ужасному решению проблемы — людоедству. Между тем по дороге, покрытой грязью и пеплом, идут в поисках лучшей жизни отец с сыном. Они мечтают добраться до моря, ведь по слухам там еще сохранились остатки цивилизации. На их пути стоят не только беспощадные каннибалы, но и жестокие люди, творящие хаос и беззаконие. Фильм снят по одноименному роману Кормана МакКарти, принесшему автору Пулитцеровскую премию.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джон
Хиллкоут
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Роберт
Дювалл
- МПАктриса
Молли
Паркер
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- БДАктёр
Боб
Дженнингс
- АХАктриса
Аньес
Херрманн
- ДПСценарист
Джо
Пенхалл
- КМСценарист
Кормак
Маккарти
- Продюсер
Марк
Бутан
- МКПродюсер
Марк
Кубан
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис