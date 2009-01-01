Дорога
Wink
Фильмы
Дорога
8.12009, The Road
Драмы, Фантастика106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Дорога (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Отец спасает единственного сына от каннибалов на фоне апокалипсиса. Атмосферный триллер с Вигго Мортенсеном в главной роли.

В результате чудовищной катастрофы, настигшей Землю, на планете погибают почти все растения и животные. Часть людей выживает, однако им необходимо чем-то питаться, чтобы выжить. Консервы быстро заканчиваются, и некоторые группировки приходят к ужасному решению проблемы — людоедству. Между тем по дороге, покрытой грязью и пеплом, идут в поисках лучшей жизни отец с сыном. Они мечтают добраться до моря, ведь по слухам там еще сохранились остатки цивилизации. На их пути стоят не только беспощадные каннибалы, но и жестокие люди, творящие хаос и беззаконие. Фильм снят по одноименному роману Кормана МакКарти, принесшему автору Пулитцеровскую премию.

Смогут ли отец и сын выжить, узнаете в мрачной драме на Wink. Смотреть фильм «Дорога» онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Дорога смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога»

Всё