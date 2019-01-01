Домино
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Домино

Домино (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, Domino
Боевики, Триллеры85 мин18+

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Сюжет

Копенгагенские полицейские Ларс и Кристиан приезжают на рутинный ночной вызов. Однако на месте их ожидает не семейная ссора, а труп с отрезанными пальцами, взрывчатка и ливиец, который убивает Ларса и скрывается. Кристиан сделает всe, чтобы разыскать его и отомстить за любимого напарника.

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Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Домино»

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