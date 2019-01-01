Домино (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, Domino
Боевики, Триллеры85 мин18+
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Сюжет
Копенгагенские полицейские Ларс и Кристиан приезжают на рутинный ночной вызов. Однако на месте их ожидает не семейная ссора, а труп с отрезанными пальцами, взрывчатка и ливиец, который убивает Ларса и скрывается. Кристиан сделает всe, чтобы разыскать его и отомстить за любимого напарника.
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- ПСАктриса
Паприка
Стеэн
- ХКАктриса
Хелена
Кайттани
- Актёр
Эрик
Эбони
- Актёр
Гай
Пирс
- ТВАктёр
Томас
В. Габриельссон
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- ЭДАктёр
Эсбен
Далгаард Андерсен
- ЯЛАктёр
Якоб
Ломанн
- ПССценарист
Петтер
Скавлан
- МШПродюсер
Михель
Шённеманн
- ЭВПродюсер
Эльс
Вандеворст
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МКАктёр дубляжа
Максим
Кондратюк
- КДХудожница
Кристел
Дотремонт
- КЛХудожник
Курт
Лойенс
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо