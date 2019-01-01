Домино (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Копенгагенские полицейские Ларс и Кристиан приезжают на рутинный ночной вызов. Однако на месте их ожидает не семейная ссора, а труп с отрезанными пальцами, взрывчатка и ливиец, который убивает Ларса и скрывается. Кристиан сделает всe, чтобы разыскать его и отомстить за любимого напарника.



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