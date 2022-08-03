Дом восковых фигур (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Слэшер «Дом восковых фигур» — фильм 2005 года, снятый по канонам молодежных хорроров: компания друзей, поломка автомобиля в какой-то глухомани, безумный маньяк, а лучше два.
Шесть молодых людей отправляются на футбольный матч, но их машина ломается, и компания вынуждена остановиться в маленьком городке-призраке. Внимание друзей привлекает местная достопримечательность — огромный музей восковых фигур, которые выглядят слишком реалистично. Разгадка оказалась сколь проста, столь и ужасна: братья-маньяки заманивают в город ни о чем не подозревающих людей и превращают их в восковые изваяния.
Фильм «Дом восковых фигур» понравится поклонникам олдскульных слэшеров: мрачная, динамичная и визуально выразительная история, от которой воск стынет в жилах.
Рейтинг
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актриса
Элиша
Катберт
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ПХАктриса
Пэрис
Хилтон
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- Актёр
Джон
Абрахамс
- РРАктёр
Роберт
Ричард
- ДДАктриса
Драгици
Деберт
- ТААктёр
Томас
Адамсон
- МСАктёр
Мюррэй
Смит
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- ЧБСценарист
Чарльз
Белден
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- АВАктриса дубляжа
Анастасия
Волкова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НМХудожник
Николас
Маккаллум
- БДХудожница
Беверли
Данн
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- Композитор
Джон
Оттмен