Дом восковых фигур
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Дом восковых фигур

Дом восковых фигур (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.62005, House of Wax
Ужасы, Триллер108 мин18+

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О фильме

Слэшер «Дом восковых фигур» — фильм 2005 года, снятый по канонам молодежных хорроров: компания друзей, поломка автомобиля в какой-то глухомани, безумный маньяк, а лучше два.

Шесть молодых людей отправляются на футбольный матч, но их машина ломается, и компания вынуждена остановиться в маленьком городке-призраке. Внимание друзей привлекает местная достопримечательность — огромный музей восковых фигур, которые выглядят слишком реалистично. Разгадка оказалась сколь проста, столь и ужасна: братья-маньяки заманивают в город ни о чем не подозревающих людей и превращают их в восковые изваяния.

Фильм «Дом восковых фигур» понравится поклонникам олдскульных слэшеров: мрачная, динамичная и визуально выразительная история, от которой воск стынет в жилах.

Страна
США, Австралия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом восковых фигур»