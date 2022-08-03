Слэшер «Дом восковых фигур» — фильм 2005 года, снятый по канонам молодежных хорроров: компания друзей, поломка автомобиля в какой-то глухомани, безумный маньяк, а лучше два.



Шесть молодых людей отправляются на футбольный матч, но их машина ломается, и компания вынуждена остановиться в маленьком городке-призраке. Внимание друзей привлекает местная достопримечательность — огромный музей восковых фигур, которые выглядят слишком реалистично. Разгадка оказалась сколь проста, столь и ужасна: братья-маньяки заманивают в город ни о чем не подозревающих людей и превращают их в восковые изваяния.



Фильм «Дом восковых фигур» понравится поклонникам олдскульных слэшеров: мрачная, динамичная и визуально выразительная история, от которой воск стынет в жилах.

