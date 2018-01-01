Wink
Фильмы
Дом Версаче
Актёры и съёмочная группа фильма «Дом Версаче»

Режиссёры

Сара Шугарман

Sara Sugarman
Режиссёр

Актёры

Джина Гершон

Gina Gershon
АктрисаDonatella Versace
Энрико Колантони

Enrico Colantoni
АктёрGianni Versace
Колм Фиор

Colm Feore
АктёрSanto Versace
Донна Мерфи

Donna Murphy
АктрисаMaria
Алекс Картер

Alex Carter
АктёрPaul Beck
Саманта Ходход

Samantha Hodhod
АктрисаAllegra Versace
Стефано Коласитти

Stefano Colacitti
АктёрAntonio D'Amico
Ян Инглэнд

Yan England
АктёрMichael
Рэкел Уэлч

Raquel Welch
АктрисаAunt Lucia

Сценаристы

Рэма Лори Стэгнер

Rama Laurie Stagner
Сценарист

Художники

Клер Надон

Claire Nadon
Художница
Алекс Грин

Axel Green
Художник

Композиторы

Мишель Корривуа

Michel Corriveau
Композитор