Дом из динамита
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Дом из динамита

Дом из динамита (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, A House of Dynamite
Триллер, Драма18+

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О фильме

На США летит межконтинентальная ядерная ракета, неизвестно кем запущенная. До поражения цели осталось 20 минут, военные и чиновники в Белом доме пытаются справиться с кризисом.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом из динамита»