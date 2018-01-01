Wink
Фильмы
Доктор Дулиттл 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Дулиттл 2»

Режиссёры

Стив Карр

Стив Карр

Steve Carr
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрDr. John Dolittle
Кристен Уилсон

Кристен Уилсон

Kristen Wilson
АктрисаLisa Dolittle
Рэйвен

Рэйвен

Raven
АктрисаCharisse Dolittle
Кайла Прэтт

Кайла Прэтт

Kyla Pratt
АктрисаMaya Dolittle
Лиль Зейн

Лиль Зейн

Lil» Zane
АктёрEric
Дениз Дауз

Дениз Дауз

Denise Dowse
АктрисаSecretary
Джеймс Эйвери

Джеймс Эйвери

James Avery
АктёрEldon (в титрах: James L. Avery)
Элэйн Тэйлор

Элэйн Тэйлор

Elayn Taylor
АктрисаEldon's Wife
Энди Рихтер

Энди Рихтер

Andy Richter
АктёрEugene Wilson
Кевин Поллак

Кевин Поллак

Kevin Pollak
АктёрRiley / Alligator

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Нил А. Мачлиз

Нил А. Мачлиз

Neil A. Machlis
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Александр Клюквин

Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Владимир Радченко

Владимир Радченко

Актёр дубляжа

Художники

Мелик Бергер

Мелик Бергер

Melique Berger
Художница
Брэд Рикер

Брэд Рикер

Brad Ricker
Художник
Рут Е. Картер

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница
Роберт Гулд

Роберт Гулд

Robert Gould
Художник

Операторы

Дарин Окада

Дарин Окада

Daryn Okada
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор