Доктор Дулиттл 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн

Эдди Мерфи возвращается на экраны в качестве доктора, умеющего разговаривать с животными. Но теперь его четвероногим пациентам недостаточно приемов в больнице — им надо спасать свой лес от людей, которые уничтожают его. И кто им поможет? Конечно же, он — верный друг и защитник лесного народа. Для этого доктору надо обустроить интимную жизнь двух бурых медведей. Непростое это занятие — быть семейным консультантом у этих огромных, непоседливых, но в то же время милых и очаровательных тварей. На то, чтобы научить циркового медведя жить в дикой природе и полюбить новую подругу, Дулиттлу отпущено всего три недели…



