Доктор Дулиттл 2 (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.92001, Dr. Dolittle 2
Фэнтези, Комедия83 мин12+
О фильме
Эдди Мерфи возвращается на экраны в качестве доктора, умеющего разговаривать с животными. Но теперь его четвероногим пациентам недостаточно приемов в больнице — им надо спасать свой лес от людей, которые уничтожают его. И кто им поможет? Конечно же, он — верный друг и защитник лесного народа. Для этого доктору надо обустроить интимную жизнь двух бурых медведей. Непростое это занятие — быть семейным консультантом у этих огромных, непоседливых, но в то же время милых и очаровательных тварей. На то, чтобы научить циркового медведя жить в дикой природе и полюбить новую подругу, Дулиттлу отпущено всего три недели…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Стив
Карр
- Актёр
Эдди
Мерфи
- КУАктриса
Кристен
Уилсон
- РАктриса
Рэйвен
- КПАктриса
Кайла
Прэтт
- ЛЗАктёр
Лиль
Зейн
- Актриса
Дениз
Дауз
- ДЭАктёр
Джеймс
Эйвери
- ЭТАктриса
Элэйн
Тэйлор
- Актёр
Энди
Рихтер
- Актёр
Кевин
Поллак
- Продюсер
Джон
Дэвис
- НАПродюсер
Нил
А. Мачлиз
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Радченко
- МБХудожница
Мелик
Бергер
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман