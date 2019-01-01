Дочь волка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Джина Карано и Ричард Дрейфусс в триллере художника-постановщика франшизы «Пила» Дэвида Хэкла — о бывшей оперативнице спецназа, которая спасает своего сына-подростка от коварных похитителей. Клэр Хэмилтон всю жизнь преследовала смерть. После гибели мужа она отправилась на военную миссию на Среднем Востоке, оставив сына Чарли под присмотром дедушки. Теперь же, когда умер и ее отец, Клэр возвращается домой и понимает, что Чарли затаил на нее глубокую обиду. Их попытки вновь наладить отношения прерывает нападение группы преступников, во главе которых стоит мужчина по кличке Отец. Они похищают Чарли, но взамен требуют не только выкуп — Отец мечтает отомстить Клэр за грехи ее семьи. Отчаявшаяся мать отправляется на охоту за злодеями, встретив помощь с неожиданной стороны: лесная стая волков тоже не прочь полакомиться человечинкой.



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