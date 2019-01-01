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Дочь волка (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Джина Карано и Ричард Дрейфусс в триллере художника-постановщика франшизы «Пила» Дэвида Хэкла — о бывшей оперативнице спецназа, которая спасает своего сына-подростка от коварных похитителей. Клэр Хэмилтон всю жизнь преследовала смерть. После гибели мужа она отправилась на военную миссию на Среднем Востоке, оставив сына Чарли под присмотром дедушки. Теперь же, когда умер и ее отец, Клэр возвращается домой и понимает, что Чарли затаил на нее глубокую обиду. Их попытки вновь наладить отношения прерывает нападение группы преступников, во главе которых стоит мужчина по кличке Отец. Они похищают Чарли, но взамен требуют не только выкуп — Отец мечтает отомстить Клэр за грехи ее семьи. Отчаявшаяся мать отправляется на охоту за злодеями, встретив помощь с неожиданной стороны: лесная стая волков тоже не прочь полакомиться человечинкой.
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Информация
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэкл
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Брендан
Фер
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- СМАктёр
Стю
МакЛин
- АГАктёр
Антон
Гиллис-Адельман
- СНАктриса
Сидель
Ноэль
- ДМАктёр
Джошуа
Мердок
- ЧРАктёр
Чад
Райли
- БМАктёр
Брок
Морган
- НАСценарист
Ник
Агиашвили
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- ДФПродюсер
Дуглас
Фалконер
- БДПродюсер
Бенжамин
ДеУолт
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- ВКАктёр дубляжа
Валентин
Кузнецов
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Голубцов
- БШХудожница
Бренда
Шендер
- АТХудожник
Адриан
Тракуайир
- ДДМонтажёр
Джеки
Дзюба