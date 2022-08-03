Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Welcome Home, Roscoe Jenkins
Мелодрама, Комедия109 мин18+
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О фильме
Популярный телеведущий Роско Дженкинс, более известный как Эр.Джи, едет на семейное торжество по случаю Золотой свадьбы родителей. Там он встречает ненавистного кузена Клайда, который когда-то увел его подругу детства Люсинду. Роско решает любой ценой обойти Клайда в традиционном забеге.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- МЭАктриса
Маргарет
Эйвери
- Актриса
Джой
Брайант
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- МАктриса
Моник
- ДРАктёр
Дамани
Робертс
- МДСценарист
Малкольм
Д. Ли
- ЧКПродюсер
Чарльз
Касталди
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- Продюсер
Скотт
Стубер
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман