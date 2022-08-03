Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (фильм, 2008) смотреть онлайн

Популярный телеведущий Роско Дженкинс, более известный как Эр.Джи, едет на семейное торжество по случаю Золотой свадьбы родителей. Там он встречает ненавистного кузена Клайда, который когда-то увел его подругу детства Люсинду. Роско решает любой ценой обойти Клайда в традиционном забеге.

