Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
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Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс

Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Welcome Home, Roscoe Jenkins
Мелодрама, Комедия109 мин18+

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О фильме

Популярный телеведущий Роско Дженкинс, более известный как Эр.Джи, едет на семейное торжество по случаю Золотой свадьбы родителей. Там он встречает ненавистного кузена Клайда, который когда-то увел его подругу детства Люсинду. Роско решает любой ценой обойти Клайда в традиционном забеге.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс»