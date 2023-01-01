Доберман (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Dobermann
Боевики98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.
Доберман смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЯКРежиссёр
Ян
Кунен
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Чеки
Карио
- Актриса
Моника
Беллуччи
- АБАктёр
Антуан
Баслер
- ДБАктёр
Доминик
Беттенфельд
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- МДАктёр
Марк
Дюре
- Актёр
Ромен
Дюрис
- ФЛАктёр
Франсуа
Леванталь
- ИМАктёр
Иван
Мерат-Барбофф
- ДХСценарист
Джоэль
Хуссин
- МБПродюсер
Марк
Башет
- ФДПродюсер
Фредерик
Дюма-Зайделья
- ЭНПродюсер
Эрик
Нивё
- ШХудожница
Шаттун
- ББМонтажёр
Бенедикт
Брунет
- БКомпозитор
Брюн
- ФМКомпозитор
Филипп
Малье
- ФРКомпозитор
Франсуа
Рой