Доберман (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.



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