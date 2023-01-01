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Доберман

Доберман (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Dobermann
Боевики98 мин18+

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Сюжет

Герою фильма уже в день крестин один из друзей отца дарит Магнум-357. Мальчик вырос и стал дерзким грабителем по кличке Доберман. 357-й магнум заменили самые современные виды огнестрельного оружия, включая даже небольшие ракеты, которыми можно стрелять, навинчивая их на ствол пистолета.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доберман»

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