До скорой встречи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Красавица из Санкт-Петербурга Лана решает уйти от бесчувственного мужа и самостоятельно воспитывать маленького сына Дени. Героиня устраивается барменшей на круизный лайнер, где случайно знакомится с любимым футболистом Дени, американцем Райаном Хоггсом. К чему приведет эта встреча?

