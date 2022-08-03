До скорой встречи (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, See You Soon
Драма, Мелодрама102 мин18+
Красавица из Санкт-Петербурга Лана решает уйти от бесчувственного мужа и самостоятельно воспитывать маленького сына Дени. Героиня устраивается барменшей на круизный лайнер, где случайно знакомится с любимым футболистом Дени, американцем Райаном Хоггсом. К чему приведет эта встреча?
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
Махмуди
- ЕТАктриса
Евгения
Танаева
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- ПТАктёр
Петр
Терещенко
- Актриса
Поппи
Дрейтон
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Олег
Тактаров
- ДЛАктёр
Джордж
Лако
- КААктриса
Карла
Абруццо
- ДААктёр
Джордж-Энтони
Анисимов
- ДМСценарист
Дэвид
Махмуди
- ЕТСценарист
Евгения
Танаева
- МКПродюсер
Монелла
Каплан
- ЕТПродюсер
Евгения
Танаева
- ЕТАктриса дубляжа
Евгения
Танаева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Фокс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков